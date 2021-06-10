Украина

Хавбек Шахтера поделился своими эмоциями перед началом Евро-2020.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал подготовку национальной команды к Евро-2020, а также ответил на еще несколько интересных вопросов.

"Мы проделали большую работу в Украине. Она была направлена ​​больше на то, чтобы привести всех к одинаковым кондициям и подтянуть общее физическое состояние. У кого-то было больше отдыха, у кого-то меньше. В Бухаресте мы целенаправленно готовимся к первому матчу. На это и была направлена наша сегодняшняя тренировка.

Проблемное колено? Если я приехал сюда, то это значит, что чувствую себя нормально. Я готов играть. Если бы я не был готов, то не приехал бы сюда.

Фавориты Евро-2020? Мы обсуждали с ребятами эту тему. Ежегодно практически одни и те же фавориты. Есть очень серьезная группа с Германией, Португалией, Венгрией и Францией. У Испании есть определенные проблемы... Фавориты в общем те же. Надеюсь, будут сюрпризы. Будем стараться создать один из них.

Шевченко и его влияние на игру? Я играл против него, когда он выступал за Динамо. Мы вместе выступали в составе национальной сборной. Затем уже Андрей Николаевич стал главным тренером. Это изменило наше отношение. Сложно, когда он твой босс — игрок, который стал тренером. Ты уважаешь его по-другому. Как игрок — он лидер и легенда в Украине. Как тренер — он имеет большие амбиции и придерживается строгой дисциплины. Он всегда хочет побеждать, без разницы, где и с кем мы играем.

Новая форма? Форма нам очень нравится, классный дизайн. Думаю, она понравилась всем не только в Украине, но и во всем мире. На груди классная карта, все хорошо.

Молодежь и опыт в сборной? Ребята в сборной, за исключением нескольких игроков, хотя и очень молодые, но уже опытные. Они играли в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге наций, отборах к чемпионатам мира и Европы. Здесь никаких проблем нет. Они готовы и докажут это своей игрой", — приводит слова Степаненко пресс-служба УАФ.

Напомним, первый матч на Евро-2020 сборная Украины проведет против Нидерландов. Игра состоится 13 июня в 22:00 по киевскому времени.