Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.

Сегодня, 15 июля, харьковский Металлист 1925 проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.

Соперником команды Виталия Кривенцова будет команда Первой лиги — Альянс из Липовой Долины.

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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