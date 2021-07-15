Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.
ФК Металлист 1925
15 июля 2021, 16:20
Сегодня, 15 июля, харьковский Металлист 1925 проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.
Соперником команды Виталия Кривенцова будет команда Первой лиги — Альянс из Липовой Долины.
Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:
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