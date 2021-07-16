Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка с участием клуба УПЛ.

Сегодня, 16 июля, Колос из Ковалевки проведет свой очередной контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону в УПЛ.

Соперником команды Руслана Костышина будет новичок Первой лиги — хмельницкое Подолье, занявшее первое место во Второй лиге в группе А по итогам минувшего сезона.

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

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