Украина

Контрольный поединок недавних соперников завершился минимальной победой новичка УПЛ.

Черноморец провел очередной спаринг во время подготовки к сезону-2021/22, на сей раз с Николаевом — сообщила пресс-служба "моряков".

В минувшем сезоне географические соседи вели борьбу за путевку в УПЛ. В итоге Черноморец занял второе место и вернулся в элиту, а Николаев, которому для занятия третьего места не хватило трех очков, из-за финансовых проблем отправился во Вторую лигу.

Несмотря на свой элитный статус, Черноморцу пришлось отыгрываться, и с этой задачей подопечные Юрия Мороза справились.

Черноморец — Николаев 2:1

Голы: игрок на просмотре, 59, с пенальти, Брагару, 63 — Кравченко (14).

Черноморец: Варакута, Мартыненко, Долгов, Вачиберадзе, Брагару, Штогрин, Коркишко, Бугай, Сухоручко, два игрока на просмотре.

Первый матч в чемпионате-2021/22 Черноморец проведет 25 июля на выезде против Десны.