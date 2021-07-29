Украина

Наставник харьковчан поделился своими мыслями перед игрой второго тура УПЛ.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал предстоящий поединок второго тура УПЛ против Колоса из Ковалевки.

"Колос в прошлом чемпионате занял четвертое место, поэтому для нас это будет очень серьезное испытание.

Мы никого не боимся, будет соответствующий настрой. Только игра покажет, что у нас получится из того, что наметили", — приводит слова Кривенцова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, в первом туре УПЛ Металлист 1925 обыграл Рух (2:1), а Колос расписал мировую с Вересом (0:0).

Матч Колос — Металлист 1925 состоится завтра, 30 июля, в 21:00.