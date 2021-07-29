Команда Василия Кобина продолжает комплектацию своего состава.
Герман Пеньков, dynamo.kiev.ua
29 июля 2021, 22:34
Минай на своей странице в Facebook объявил о подписании контрактов с тремя вратарями. Новичками закарпатского клуба стали Герман Пеньков, Даниил Кучер и Александр Кемкин.
Сроки соглашений с тремя голкиперами и другие подробности сделок не разглашаются.
27-летний Пеньков с зимы этого года выступал за армянский Пюник, за который отыграл 11 матчей, пропустив шесть мячей при двух матчах на ноль.
24-летний Кучер с января по лето этого года выступал за латвийский РФС — на его счету один матч в Лиге Европы и один пропущенный мяч.
На счету 18-летнего Кемкина четыре проведенных матчах в молодежном чемпионате Украины в составе Шахтера U-21.
Напомним, свой первый матч в новом сезоне Минай проведет против Александрии. Игра состоится в субботу, 31 июля, в 17:00.