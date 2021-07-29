Украина

Команда Василия Кобина продолжает комплектацию своего состава.

Минай на своей странице в Facebook объявил о подписании контрактов с тремя вратарями. Новичками закарпатского клуба стали Герман Пеньков, Даниил Кучер и Александр Кемкин.

Сроки соглашений с тремя голкиперами и другие подробности сделок не разглашаются.

27-летний Пеньков с зимы этого года выступал за армянский Пюник, за который отыграл 11 матчей, пропустив шесть мячей при двух матчах на ноль.

24-летний Кучер с января по лето этого года выступал за латвийский РФС — на его счету один матч в Лиге Европы и один пропущенный мяч.

На счету 18-летнего Кемкина четыре проведенных матчах в молодежном чемпионате Украины в составе Шахтера U-21.

Напомним, свой первый матч в новом сезоне Минай проведет против Александрии. Игра состоится в субботу, 31 июля, в 17:00.