Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка второго тура УПЛ.

Во втором туре украинской Премьер-лиги будущий участник еврокубков Колос из Ковалевки на своем поле примет новичка элиты чемпионата Украины — харьковский Металлист 1925.

Колос — Металлист 1925

Пятница, 30 июля, 21:00. Стадион Колос, Ковалевка. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Колос начал новый, очень важный для себя сезон, не слишком удачным образом — более того, игра команды была далека от идеальной. Команда Руслана Костышина не смогла в Луцке обыграть еще одного новичка УПЛ — ровненский Верес. Да, команда из Ковалевки владела преимуществом по игре в первой половине матча, но во втором тайме Верес выровнял игру и это был тревожный звоночек для подопечных Костышина. Как итоге первая потеря очков — нулевая ничья.

Команда из Ковалевки провела неплохую трансферную кампанию в летнее межсезонье и усилилась некоторыми добротными и опытными игроками. К слову — матч с харьковчанами станет последней подготовкой перед дебютом в Лиге конференций. Уже 5 августа подопечные Руслана Костышина сыграют первый матч третьего раунда квалификации против казахстанского Шахтера из Караганды.

Что касается Металлиста 1925, то харьковчане эффектно дебютировали в УПЛ, обыграв львовский Рух. При этом, несмотря на подписание многих новичков, наставник Валерий Кривенцов выпустил на поле тех игроков, с которыми он завоевал путевку в элиту украинского футбола. Этим он доказал, что харьковчане ничем не хуже середняка УПЛ и благодаря этому он, вполне возможно, привнес мотивацию и важный настрой на дальнейшие матчи. Игра Металлиста 1925 была качественной и грамотно поставленной, так что победа была заслуженной, что и дополняет тот факт, что Кривенцов был признан лучшим наставником стартового тура УПЛ.

Единственным негативным моментом стартовой игры стала серьезная травма нападающего Виталия Пономаря. У опытного форварда диагностировано растяжение ахиллового сухожилия. В ближайшее время станет понятно, нужна ли ему операция или нет. В любом случае, первую половину сезона харьковчанам придется провести без него.

История личных встреч между Колосом и Металлистом 1925 насчитывает всего лишь два поединка — оба в Первой лиге в сезоне-2018/19. Рассказывать о них нечего — обе встречи закончились со счетом 0:0.

Ориентировочные составы: