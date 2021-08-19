Украина

Стали известны стартовые составы команд для первого поединка финала плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором сыграют австрийский Рапид Вена и луганская Заря.

Луганская Заря в рамках первого поединка плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА проведет гостевую встречу против венского Рапида.

По сравнению с ответным матчем против кипрского Анортосиса (1:2), Дитмар Кухбауэр провел всего одну замену в стартовом составе своей команды — на правый фланг обороны отправился Стойкович.

В то же самое время, Виктор Скрипник в первой еврокубковой игре своей команды в новом сезоне предпочел увидеть Аллахьяра в паре с Кабаевым в нападении, который стал единственной заменой после неудачной игры против закарпатского Миная (1:1).

Рапид Вена: Штребингер — Стойкович, Граймль, Хофманн, Улльманн — Аразе, Любичич, Граховац, Грюлль — Фунтас, Кара.

Запасные: Унгер, Гартлер, Виммер, Кнасмюлльнер, Шик, Петрович, Ауэр, Китагава, Зульцбахер, Шустер.



Заря: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Кочергин, Кабаев, Булеца — Аллахьяр, Громов.