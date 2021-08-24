Украина

Игорь Суркис поделился своими мыслями после разгромной победы над Десной.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу своей команды в поединке пятого тура УПЛ против черниговской Десны (4:0).

"Игра была такая же сильная, как с Ингульцом – тут мы забили, а тогда – нет. Кроме того, что вернулся Мистер и дал прочухана, ничего изменилось. Они должны всегда так играть.

Мы все – живые люди, каждый может заболеть. Случилась с Мистером такая неприятность – думали, быстрее выздоровеет. Слава богу, сейчас входит в норму – четыре дня быть в больнице не так легко. Его выписали, он собрался, приехал и чувствуется сразу, что игра построена, и команда сыграла очень достойно.

Мне о прочухане ничего знать не надо – я по игре видел, по глазам, настрою. Мне больше ничего не надо. В футбол можно выиграть или проиграть у любой команды, но самоотдача на поле и мысль должны присутствовать всегда. Тем более, мы стоим на пороге Лиги чемпионов.

Для меня любой матч – три очка, с кем бы мы не играли. Если бы пять дали за Десну – это другое дело. Команда продемонстрировала характер, умение играть в футбол. Забили четыре мяча – могли еще. Мистер сказал в раздевалке, что счет должен был быть 8:2", — сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

Ранее сообщалось, что Луческу и Буяльский были признаны лучшими тренером и игроком пятого тура УПЛ.