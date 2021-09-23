Украина

Наставник "бело-синих" поделился своими эмоциями после игры с Шахтером.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины против донецкого Шахтера (1:3).

"Эта игра могла и не состояться, ведь мы выиграли и чемпионат, и Кубок Украины. Я ожидал, что мои игроки не достигнут того уровня мотивации, на котором находились наши соперники. Такие матчи часто играются до первого гола. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, а соперник забил. Нам нужно было смелее выходить в атаку, а техничные и быстрые игроки Шахтера этим воспользовались, забив два мяча. Заслуженная победа соперника, с чем их поздравляю.

В раздевалке у меня был разговор с игроками о командном духе, о том, что произошло сегодня на поле. Можно проиграть игру, но нельзя так уступать в единоборствах. Мы поверхностно и расслабленно отнеслись к этому компоненту, и соперник выиграл большой процент единоборств. Мы проанализируем этот поединок, через 11 дней нам предстоит встреча с Шахтером уже в чемпионате.

Мне совершенно не понравилась атмосфера агрессивности, царившая в этой игре. Не понравились выходы на поле тренерского штаба соперника. Кроме того, со скамейки Шахтера игроки и тренеры постоянно выбегали и кричали в нашу сторону. Это можно считать моим ответом на вчерашнее заявление о том, что мы якобы оказываем давление на судей. Я такого не замечаю, вижу лишь то, что мы получаем больше фолов и желтых карточек, чем соперник. Мне кажется, что это отсутствие уважения к нашей команде, тренерскому штабу и игрокам. Я никогда не допускал комментариев по поводу поведения других соперников, но когда нас атакуют, мы должны дать ответ.

В сегодняшней игре отсутствовал fair play со стороны скамейки запасных Шахтера. Когда играют две лучшие команды страны, мы не можем допускать такого поведения. Это не красит наш чемпионат.

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В любом случае, поздравляю Шахтер с заслуженной победой. Это хорошая команда с качественными игроками, в которую были сделаны большие вложения. Думаю, что этой команде не нужно создавать такую агрессивную атмосферу и не соблюдать fair play. Надеюсь, что в будущем этого не повторится.

Причина потери инициативы после середины первого тайма? В таких играх не бывает мелочей. Одна грубая ошибка сразу дестабилизировала ситуацию. Проникающая передача на Миколенко не должна была пройти, после чего его еще и обыграл соперник. А дальше в штрафной площадке не разобрались с Траоре. Наверное, сказывается отсутствие опыта у наших молодых центральных защитников. После пропущенного гола ситуация поменялась – Шахтер поймал кураж и уверенность, а у наших игроков появилась боязнь играть, они потухли, начали действовать длинными передачами, тогда как я просил контролировать мяч. Это и испортило игру.

Второе поражение от Шахтера со счетом 0:3? Наша команда почти год не проигрывала Шахтеру. Тяжело удержать мотивацию игроков на высоком уровне и, судя по всему, спад пришелся именно на эту игру. Мы должны все серьезно проанализировать и двигаться дальше, к следующим играм.

Игра Супряги? Отсутствие тех же Беседина и Попова сказывается в таких играх, где нужны силовые качества и другая скорость. Однако любое объяснение будет выглядеть как оправдание с моей стороны, а я не хочу извиняться. Шахтер сегодня был сильнее и сыграл лучше", — приводит слова Луческу пресс-служба киевлян.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.