Украина

Наставник "горняков" поделился своими мыслями после игры с Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Украины против киевского Динамо (3:0).

"Я сказал своим игрокам, что мы – Шахтер, престижный клуб, который много выиграл. Но в прошлом сезоне мы ничего не выиграли, чемпионом стало Динамо.

В моей команде собраны сильные футболисты, они должны больше верить в себя, прибавить в смелости и характере. Если это произойдет, то расстояние между нами и Динамо уменьшится. Это я и сказал команде.

Эмоциональные действия в технической зоне? Для игры в футбол нужны не только ноги, но и мозги, и сердце. Я очень люблю работать над тактикой и техникой, но если нет правильных эмоций, то тактика и техника не очень помогают.

Выход Супряги в стартовом составе? Считаю, что Супряга – сильный футболист. А Динамо – сильная команда, которая три раза подряд завоевывала Суперкубок Украины. Команда, выигравшая прошлый чемпионат с 11-очковым отрывом от Шахтера.

Команда, у которой есть Луческу. Как тренер он, наверное, выиграл больше всех в Украине. Для нас, молодых тренеров, Луческу – это мастер. Поэтому неважно, кто играет у мастера. У Динамо также играют сильные футболисты и были хорошие приобретения.

Слова Луческу о неуважении к Динамо со стороны игроков Шахтера? Я уважаю всех. Но если Луческу говорит, что у нас не было уважения, тогда как он сам в каждом матче прибавляет давления на арбитров, то такие моральные уроки я не принимаю.

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Динамо выиграло чемпионство, и они это заслужили. Для меня Луческу – маэстро. Динамо – важная команда, но Шахтер – тоже. Я никогда не оказываю давления на арбитров. Но мне не нравится, когда остальные считают меня дураком.

Напряженное начало матча с моментами у ворот Шахтера? Динамо создает голевые шансы, потому что у них сильная команда. Но у нас тоже была хорошая возможность, чтобы забить, в моменте с Траоре. Думаю, что когда Матвиенко вынужденно покидал поле, мы потеряли в организации игры и не прессинговали жестко, как действовали потом на протяжении всего матча. Сильная команда Динамо создала нам сложности, но не более", — приводит слова Де Дзерби пресс-служба "горняков".

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Динамо.