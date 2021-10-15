Украина

Одиннадцать футболистов команды заболели.

Рух отправился на самоизоляцию после серьезной вспышки коронавирусной инфекции в стане команде.

Как сообщает Футбол NEWS, одиннадцать футболистов Руха заразились. Также положительные тесты сдали несколько представителей персонала.

Полузащитник команды Павел Ориховский перенес заболевание в тяжелой форме. Он был госпитализирован, но сейчас его состояние стабильное.

Также в госпиталь отвезли одного из массажистов команды.

Отметим, что Рух приостановил все тренировки и ждет дальнейшей информация для принятия решения о возобновлении занятий.

Напомним, что матч между Рухом и Ингульцом в рамках поединка 11 тура чемпионата Украины был перенесен.