Украина

Смотрите поединок одиннадцатого тура УПЛ на Football.ua.

В рамках поединка одиннадцатого тура УПЛ Днепр-1 на своем поле будет принимать Колос из Ковалевки. Матч состоится сегодня, 16 октября и начнется в 19:30 по киевскому времени.

После десяти игр у подопечных Игора Йовичевича 19 очков и пятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Колоса 11 баллов и 11 строчка после девяти встреч.

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