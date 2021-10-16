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Днепра-1 - Колос, УПЛ
16 октября 2021, 17:15
В рамках поединка одиннадцатого тура УПЛ Днепр-1 на своем поле будет принимать Колос из Ковалевки. Матч состоится сегодня, 16 октября и начнется в 19:30 по киевскому времени.
После десяти игр у подопечных Игора Йовичевича 19 очков и пятое место в турнирной таблице УПЛ, а у Колоса 11 баллов и 11 строчка после девяти встреч.
Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:
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