Украина

Полузащитник Днепра-1 может дебютировать за главную команду страны.

Полузащитник СК Днепра-1 Алексей Гуцуляк может стать еще одним дебютантом сборной Украины при Александре Петракове.

Футболист попал в расширенный список из 36 футболистов, сообщает Игорь Бурбас. Именно столько игроков будет готовиться к поединку против Шотландии, который состоится 24 марта.

Гуцуляк имеет опыт выступления за молодежные команды Украины различных возрастов, однако во взрослую команду не вызывался.

В текущем сезоне футболист сыграл 15 матчей за Днепр-1, в которых сумел отличиться четырьмя забитыми мячами, а также сумел отдать 2 результативные передачи.