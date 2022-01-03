Украина

"Горняки" мечтают о победе в главном еврокубковом турнире.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал о желании клуба побороться за победу в Лиге чемпионов.

"Мы хотим построить такую команду, чтобы была возможность замахнуться на самый главный трофей – это трофей Лиги чемпионов. Все для этой цели мы сегодня делаем: где-то страдаем, где-то теряем с точки зрения результата, но мы знаем, что движемся в этом направлении. Это наша главная идея и наше главное желание. Никто не гарантирует результата, но, если не попробуешь, ты никогда не поймешь.

Хотелось бы себя показать в Лиге чемпионов, так как это самый топовый турнир. Наше желание – проявить себя именно там. Но если мы выиграем Лигу Европы, плакать не будем, я вас уверяю.

Главная цель Шахтера на 2022 год? Серьезно заявить о себе в Лиге чемпионов. Естественно, выиграть чемпионат Украины, это даже не обсуждается", – рассказал Палкин в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что тренер Шахтера Роберто Де Дзерби стал лучшим тренером Европы по набранным очкам в первой части сезона.