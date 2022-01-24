Украина

Новичок львовской команды поделился своими мыслями после перехода в новый клуб.

Новоиспеченный полузащитник Львова Богдан Мышенко прокомментировал свой переход в состав команды Олега Дулуба.

"У меня приятные ощущения от команды, от Львова, от тех условий, которые тут есть. Я всем доволен.

На меня вышли руководство клуба во главе с Максимом Стефанским (спортивный директор Львова — прим.). Мы договорились о встрече во Львове. Приехал во Львов, два дня пообщались, пришли к подписанию контракта и сейчас я здесь.

Я не могу сказать, что у меня было пятнадцать вариантов или десять — про это нет смысла говорить. У меня были некоторые предложения. Я мог остаться в Беларуси, но нужно было ждать января. От Львова пришло предложение в декабре и все условия меня устроили, тем более, что это Премьер-лига. Я знаю, что там есть амбициозные клубы, у которых есть финансы, но я принял такое решение и ни о чем не жалею.

Сейчас я сосредоточен на сборах и моя главная цель — пройти качественно сборы, чтобы подготовиться к сезону и быть максимально готовым. Хочу проявить как на личном уровне, так и на командном, но командные цели на первом месте. Буду отдаваться на полную, как на тренировках, так и в матчах, чтобы команда добивалась прогресса и своих поставленных задач", — сказал Мышенко в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Львов расписал мировую с австрийским Хартбергом.