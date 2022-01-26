Украина

Футболист рассказал о сборах команды в Турции.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда прокомментировал работу на сборах и рассказал о спарринге против Мурсии.

"Сейчас получаю огромное удовольствие от работы, потому что мне этого очень не хватало, даже несмотря на тяжелые нагрузки.

Первое время восстановления, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений стало меньше. Я нормально к этому отношусь. Таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня вот так. Я и раньше ценил то, что играю в такой команде, как Динамо, тренируюсь с такими квалифицированными футболистами, работаю с такими мудрыми тренерами.

Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться еще более серьезно и профессионально. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, поскольку для меня это был действительно очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не тревожило".

"Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи.

Что касается прогресса, о нем еще рано говорить. Сейчас больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора прибавим во всех компонентах, так что время еще есть.

У Луческу я многому учусь. Ребята давно в рабочем режиме, в тренировочном процессе, уже привыкли и все знают. Действительно, много нового, стараюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и стараюсь выполнять".

"По мнению Луческу, защитник должен уметь начинать атаки. Даже, если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга через передачи, не просто бить мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне.

Удивил ли Реал Мурсия? В Испании такой футбол, что все команды и Ла-Лиги, и Сегунды играют в футбол, открываются, хорошо контролируют мяч. Игроки технически хорошо обучены, так что нам было сегодня нелегко, особенно учитывая, что играли на фоне нагрузок. На тренировках получаем хорошую нагрузку, поэтому первый тайм получился немного смазанным, но во втором тайме ребята исправили ситуацию.

Что касается поддержки наших фанатов в Испании, то, конечно, это здорово, несмотря на то что мы далеко от дома, люди приходят и поддерживают нас. Классно, что у Динамо есть болельщики по всему миру", — рассказал Бурда.

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