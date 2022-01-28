Украина

Новичок "горняков" рассказал о своих первых впечатлениях в донецком клубе.

Новоиспеченный защитник донецкого Шахтера Винисиус Тобиас прокомментировал свои первые шаги в качестве игрока "горняков".

"Приняли в команде очень хорошо. Стараюсь быстрее адаптироваться, чтобы быть на одном уровне с командой. Все ребята здесь для меня лучшие друзья, приятно, что меня хорошо здесь приняли. А вообще, сейчас на сборах я живу в номере с Тете, потому с ним пока больше дружу и общаюсь.

Честно говоря, я немного знал о Шахтере, потому что не следил ранее за командой, а уже после предложения начал следить, изучать историю клуба и смотреть игры.

Мне очень нравились Дуглас Коста и Тайсон – ребята, которые уже прошли Шахтер. До перехода в клуб общался с Фернандо и Додо, спрашивал о команде, думал, идти или не идти, но они говорили только хорошее.



27-й номер на футболке? Я хотел 26, потому что на это число выпадает день рождения моей жены, но он занят, так что я взял 27 – это тоже красивая цифра.



Первый спарринг за "горняков"? Мы добились победы – это главная цель. Мне удалось достойно проявить себя в первом матче в футболке Шахтера.

Это может послужить в будущем, когда уже в поединках чемпионата я смогу выйти на поле и полезным действием помочь команде победить. Прежде всего, надо добывать титулы, учитывая, что ты играешь в Шахтере", — приводит слова Тобиаса пресс-служба "горняков".

Отметим, что сегодня Шахтер проведет еще один контрольный матч, а соперником "горняков" будет Мариуполь. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.