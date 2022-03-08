Украина

Батьки колишнього футболіста "Динамо" не вірять своєму синові.

Колишній гравець київського Динамо та збірної України Олександр Алієв розповів про те, що його батьки, які проживають у Росії, не вірять його словам про те, що насправді відбувається на території його країни.

"Я не нікого не обманюватиму і чесно скажу. Спочатку я спілкувався з батьками, але зараз ми не спілкуємося. Вони дивляться у себе телевізор і бачать зовсім інше, що в нас фашисти, нацисти, мародерство. Так, мародерство є, але ми намагаємось із цим боротися.

Спочатку я намагався пояснити їм, що в нас відбувається. Я на власні очі це бачу. Було таке, що я справді був під кулями, але я не злякався і йду далі боронити нашу Україну. Хочу, щоб мої діти жили тут у мирі. Не хочу бачити сльози на очах моїх дітей, лише усмішку на всіх обличчях наших земляків.

Батьки мені не вірять. І це найприкріше. Нічого доводити я не збираюсь. Пости в інстаграмі я виставляю не для піару, як може хтось подумати.

Я взяв у руки автомат і вдячний своєму другові, яким мене запросив сюди. Пишаюсь цією людиною за її мужність, що вона бере в руки зброю та захищає Україну. Коли все скінчиться і буде мир, я обов’язково скажу його ім’я та прізвище", — сказав Алієв в програмі Денисов Time.

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