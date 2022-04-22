Украина

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков розповів про народження доньки та про виклик до збірної.

Георгій Судаков відчуває піднесення та натхнення від виклику до національної збірної та народження дитини.

“Усі привітали з народженням доньки, — сказав гравець. — Звісно, як завжди, усі прийняли чудово. Уже минуло два місяці відтоді, як ми не бачилися, і я вже за всіма скучив. Хоча з деякими хлопцями – Мішею Мудриком, Артемом Бондаренком і Толею Трубіним – ми грали у Львові на турнірі. А багатьох я тривалий час не бачив і скучив. З нетерпінням чекав моменту, щоб розпочати тренуватись і грати”.

“Я дуже радію й доводитиму, що готовий поїхати на матч кваліфікації до чемпіонату світу з Шотландією. Це новий виклик для мене.

Вважаю, що в нас непогані шанси. Все залежить від подготовки. До того ж багато буде залежати від того, як хлопці будуть мотивовані”.

Важливо буде показати, що ми сильні, привернути увагу до подій в Україні. А всім українцям хочу побажати миру та триматися разом".

Гравці збірної України розпочнуть підготовку до Шотландії після благодійного матчу з Базелем.