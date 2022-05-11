Украина

Футболіст прокоментував майбутню гру.

Захисник збірної України Ілля Забарний розповів про товариський поєдинок збірної України проти Боруссії М.

"Це не просто товариський матч, це виступ за збірну. Кожна гра за збірну – як виклик для нас. Зараз готуємося до нашого головного суперника – Шотландії. Всі розуміють, що буде дуже складний матч. У цих контрольних зустрічах треба добре підготуватися.

Звісно, люди, які живуть зараз у Німеччині, та самі німці підтримають нас. Це для нас дуже важливо. Ми хочемо своєю грою підтримати їх, дати хоч щось від себе.

Дуже тепло, коли всі зустрічають нас. Навіть коли ми грали за Динамо, всі були з прапорами України, це дуже гідно. Виходимо на матч, тільки щоб дати якусь надію.

Приїхали діти. Це дуже добрий момент. Десь ми можемо дати їм цю емоцію. Це дуже важливо. Ми тільки за, щоб когось підтримати. Для нас це дрібниця, а для них, мабуть, багато значить", — сказав Забарний.

Нагадаємо, що матч Боруссія М — України відбудеться 11 травня о 21:45 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна стежити на Football.ua.