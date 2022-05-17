Украина

Для всієї України це буде свято.

Нападник збірної України Роман Яремчук зізнався, що військові, яки захищають країну від ворога, просять гравців вийти на чемпіонат світу до Катара.

"Якщо ми вийдемо на чемпіонат світу до Катару, для всієї України це буде дуже щасливий момент.

Дуже багато повідомлень отримуємо від військових. Вони просять нас вийти на чемпіонат світу-2022. Для них це буде дуже приємно.

Тому це велика відповідальність. Дуже відповідально готуємося до усіх цих матчів", — розповів Яремчук.

Нагадаємо, що 17 травня збірна України зіграє товариський поєдинок проти італійського Емполі. Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією можна слідкувати на Football.ua. Матч проти Шотландії відбудеться 1 червня у рамках 1/2 плей-офф за вихід на ЧС-2022.