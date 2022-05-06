ЧМ-2022. Отбор

Футболіст поспілкувався з пресою.

Півзахисник Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко прокоментував підготовку до товариський та офіційних матчів національної команди.

"20 лютого ми почали готуватися з Шахтарем до чемпіонату, а 24 лютого почалась війна. Місяць я був з родиною, намагався знайти безпечне місце.

Цей місяць не тренувався. Потім я приблизно місяць тренувався в Румунії з місцевою командою, а потім, коли Шахтар відправився в Туреччину, я почав готуватися з командою до благодійних матчів".

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"Зараз складна ситуація, не всі хлопці можуть одразу виїхати з країни. Але зараз у нас хороші умови для підготовки.

Так, зараз важко думати про футбол. Ви дивитесь новини, бачите відео. Іноді це важко. Але ми маємо зробити все можливо, щоб перемогти" — зізнався Степаненко.