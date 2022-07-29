До вашої уваги — товариська гра за участі двох команд УПЛ.
НК Верес
29 липня 2022, 10:59
Команди української Прем'єр-ліги продовжують підготовку до старту нового сезону.
У черговому контрольному матчі між собою зіграють два представники УПЛ — Верес та Минай.
Товариський матч відбудеться сьогодні, 29 липня, о 12:00 за київським часом. Гра проходитиме на стадіоні Авангард в Ужгороді.
На Football.ua буде доступна пряма відео-трансляція матчу.
Для рівненської команди це буде четвертий спаринг цього літа, а для Миная — сьомим.