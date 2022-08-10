Україна

Тренер "чорно-білих" поділився думками про майбутній матч.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен поспілкувався з пресою напередодні матчу-відповіді проти Університаті у кваліфікації Ліги конференцій.

"Наш суперник чемпіонат в своїй країні розпочав, а ми ще ні. Тому ми зараз концентруємося на майбутньому поєдинку. У нашому складі все добре, всі футболісти тренувалися в повному обсязі та ми готові до другого матчу. У нас була така ж підготовка, як і на минулий матч. Команда показує себе так, як я би і хотів. Для нас це друга офіційна гра. Готувалися дуже серйозно. Хлопці гарно працюють на тренуваннях та на всіх матчах, які ми грали. Тому все у нас буде гарно.

В Університаті новий тренер. Це абсолютно природньо для футболу, коли змінюється тренер у команді. Для нас це нічого не змінює. Новий тренер для їхньої команди може щось змінити, але не багато для нас, я так думаю. З тактичної точки зору це буде зовсім інша гра, тому що це другий матч. Ми вважаємося лідерами, адже отримали перемогу у першому поєдинку. Ми налаштовані зберегти нашу перевагу та пройти далі. Ми для цього готуємося, тренуємося кожного дня. Звичайно, ця гра буде мати інший характер. Ми готові до цього".

"Завтра кожен: від гравця до персоналу клубу буде робити все можливе, щоб команда пройшла далі, ми впевнені у своїх силах. У суперника будуть зміни, але у будь-якому разі ми не будемо відштовхуватися від цього. Ми готуємося за нашим тренувальним планом та не дивимося на інших. Готуємося перемагати. Наші гравці налаштовані працювати за таким сценарієм.

Я трохи знайомий з румунським футбол, а для них така практика — це нормально. Але таке практикується не тільки в румунському, але й в світовому футболі в цілому. Іноді власники клубів вважають, що швидкими змінами вони можуть внести корективи до настрою команди або психологічного стану. Це їхнє рішення, але я, як тренер, з повагою ставлюся до наставника, який працював раніше. Це радикальний вчинок на старті сезону, але це право власника клубу", — сказав ван Леувен.

Перший поєдинок між командами завершився з рахунком 1:0 на корись Зорі. Єдиний м'яч забив Денис Нагнойний.

Нагадаємо, що матч-відповідь Університатя — Зоря відбудеться у четвер, 11 серпня, о 20:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку.