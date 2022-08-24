У львівському клубі оголосили про зміну коментатора на матч.
Віктор Вацко
24 серпня 2022, 13:12
Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч першого туру УПЛ між львівським Рухом та харківським Металістом.
Напередодні львів'яни анонсували, що коментатором матчу, трансляція якого відбудеться на клубному YouTube-каналі RUH TV, буде Віктор Вацко. Проте сторони не зуміли домовитись на фінальній стадії переговорів, повідомляється на офіційному сайті клубу. Хто прокоментує поєдинок – наразі невідомо.
Зазначимо, що стартовий свисток прозвучить о 15:00. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.