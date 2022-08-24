Україна

У львівському клубі оголосили про зміну коментатора на матч.

Сьогодні, 24 серпня, відбудеться матч першого туру УПЛ між львівським Рухом та харківським Металістом.

Напередодні львів'яни анонсували, що коментатором матчу, трансляція якого відбудеться на клубному YouTube-каналі RUH TV, буде Віктор Вацко. Проте сторони не зуміли домовитись на фінальній стадії переговорів, повідомляється на офіційному сайті клубу. Хто прокоментує поєдинок – наразі невідомо.

Зазначимо, що стартовий свисток прозвучить о 15:00. Football.ua проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі.