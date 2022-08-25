Україна

Наставник львівського клубу прокоментував матч проти Металіста.

Головний тренер львівського Руху Леонід Кучук прокоментував поразку своєї команди у матчі стартового туру УПЛ проти харківського Металіста (1:2).

"По-перше, хочу привітати усіх з Днем Незалежності України, а також з початком чемпіонату. За свої 63 роки я вперше зіграв такий матч.

Поєдинок проходив в незвичних умовах, тому мав незвичний характер. Хочу похвалити суперника, Металіст – швидка команда, у них гарні переходи з оборони в атаку. Ми ж зробили кілька індивідуальних помилок, які зіграли з нами злий жарт.

Потрібно рухатись далі, грати матчі чемпіонату. Ми будемо це робити за будь-яких умов. З перервами, без перерв… Будемо аналізувати суперників та рухатись далі", - наводить слова Кучука прес-служба львівського клубу.

Раніше повідомлялося, що домашні матчі Руху транслюватиме 1+1 Media.