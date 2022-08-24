Україна

Футбол в Україні лише розпочався, а пристрасті киплять на повну.

Футбольний клуб Рух прокоментував бан трансляції матчу із Металістом на YouTube.

"Хотіли дивитись футбол у платному доступі? Будь ласка! Матч Руху доступний на платформі Megogo", — написали львів'яни в клубному телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Setanta Sports є офіційним транслятором УПЛ. Попри закон, Рух не пустив телетранслятора на стадіон Україна. YouTube відреагував блокуванням трансляції.

Тепер подивитися матч можна на платній платформі MEGOGO, яка, до речі, також ретранслює матч із порушенням авторських прав.