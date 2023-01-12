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Наставник криворізької команди поділився своїми думками після виходу Кривбасу з відпустки.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував вихід криворізької команди з відпустки та початок підготовки до другої половини сезону.

"Усі хлопці скучили за роботою: як футболісти, так і тренерський штаб. Був час відпочити, близько 40 днів, тому усі набрались нових сил й готові працювати та готуватись до другого кола чемпіонату.

Найкращий гравець першого кола Сарнавський? Нагорода знайшла свого героя. Так, розумію емоції Богдана. Але й він непогано провів перше коло. Дякуючи йому, ми багато матчів зіграли на нуль. І в перемогах також його великий внесок. Нехай ця нагорода залишається у нього, тому що він її виграв у чесній боротьбі, набрав більше за усіх балів, з чим я його й вітаю. Бажаю, щоб друге коло він зіграв ще краще. Ну а нашим нападникам бажаю, щоб за цю нагороду поборолись та виграли її вже вони після другого кола.

Головне у 2023 році — перемога України. Це те, про що мріє кожен українець. Тому побажаю усім нам, аби перемога прийшла як можна скоріше. Це буде найголовніша перемога для нашої країни, нашого спорту. Також бажаю усім нам миру та спокою, аби ми знову жили так як ми хочемо. Жити та отримувати задоволення від життя — це найголовніше для вільних українців. Тому ще раз: перемоги і миру", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

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