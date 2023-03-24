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Вінгер національної команди висловився про майбутній матч.

Вінгер збірної України Євген Коноплянка висловився про матч проти Англії у відборі на Євро-2024, який пройде напередодні.

"Пам'ятаю гол у ворота Англії та ці результати. Домовлялися з тренерами, вони налаштовували нас на те, щоб ми в першу чергу не боялися. Англія – це Англія, ми всі розуміємо, що це дуже сильна команда. Але можна зі всіма грати".

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"Ми будемо налаштовуватися тільки на перемогу, як би це смішно не звучало, може хтось не вірить в нас, але треба вірити. У нас є своя структура, ми зараз тренуємося та виробляємо її. Якщо всі будуть впевнені у нашій команді, то досягнемо результату".

"Гра Італія — Англія? Для нас результат цього матчу – це, здається, не так важливо. Яка різниця? Треба дивитися в першу чергу на англійців, так, хто проти нас грає, розбирати їх. Але не забувати про нашу гру. Давайте більше будемо думати про нашу гру. А там як буде – так буде. Хлопці вже не перший рік грають у великий футбол. Знають, як правильно готуватися".

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"Підтримаємо тих, хто не грав на Вемблі. Бачите, як Сваток сьогодні гол забив? Може на Вемблі теж так зробить. У нас багато досвіду, ми скільки років вже граємо у збірній. Можемо дещо підказати молодим хлопцям. Але я бачу, що все під контролем. Всі знають, до чого ми йдемо та чому ми сюди прилетіли", — сказав Коноплянка в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.