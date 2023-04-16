Україна

Форвард "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Рухом.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат прокоментував нічийний результат у матчі 21 туру УПЛ проти львівського Руху (1:1).

"Вважаю, що після першого м’яча нам треба було трішки спокійніше грати, виманювати суперника на нашу половину поля і діяти більшою мірою на контратаках. Замість цього ми почали пресингувати суперника і пропустили гол, що призвело до паніки.

Рух — хороша команда, у них талановита молодь. Вони непогано виступили у Юнацькій Лізі УЄФА і зараз доволі непогано грали.

Гол — награна комбінація? Так, на тренуваннях часто у подібних епізодах від крайніх півзахисників та захисників тренери потребують прострілювати низом, а мені треба бути в потрібному місці та забивати подібні голи. Не назвав би це стихією, це просто те, що я маю робити. І у цій грі я зробив те, що і повинен був.

Наступний матч з Шахтарем? Звичайно, треба виходити на цей матч та грати на перемогу. Ці матчі завжди особливі, важливі для обидвох команд незалежно від турнірних обставин.

На дитячому рівні це були головні матчі сезону, адже це дві сильні академії, які завжди боролися за призові місця. І тренери з дитинства нам прививали своєрідну принциповість цього протистояння, тому навіть на дитячому рівні простих матчів не було", - наводить слова Ваната прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рух — Динамо.