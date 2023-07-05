Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Іспанія та Україна U-21.
Олександр Назаренко, Getty Images
05 липня 2023, 21:00
Молодіжні збірні Іспанії та України розіграють поміж собою другу путівку до фіналу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі стадіону Стяуа в Бухаресті.
Санті, після перемоги над Швейцарією (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Руслан Ротань, на тлі перемоги над Францією (3:1), використав із перших хвилин Олександра Назаренка праворуч у півзахисті, а Данило Сікан гратиме на вістрі атаки.
Іспанія: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.
Запасні: Агірресабала, Роман, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Арнау Мартінес, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.
Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.
Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук.
Гра Іспанія — Україна U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.