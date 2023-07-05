U-21

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Іспанія та Україна U-21.

Молодіжні збірні Іспанії та України розіграють поміж собою другу путівку до фіналу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі стадіону Стяуа в Бухаресті.

Санті, після перемоги над Швейцарією (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі перемоги над Францією (3:1), використав із перших хвилин Олександра Назаренка праворуч у півзахисті, а Данило Сікан гратиме на вістрі атаки.

Іспанія: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.

Запасні: Агірресабала, Роман, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Арнау Мартінес, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Ванат, Лях, Брагару, Очеретько, Кащук.



Гра Іспанія — Україна U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.