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Голкіпер Дніпра-1 прокоментував свій стан після моторошного зіткнення.

Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти грецького Панатінаїкоса для воротаря Дніпра-1 Євгена Волинця завершився вже на 36 хвилині через вимушену заміну за підсумком зіткнення з нападником суперників Себастьяном Паласіосом.

Після того, як гравець залишив межі поля на спеціальному автомобілі, його було відправлено в лікарню міста Атени, де він пройшов медичне обстеження.

За підсумком досліджень в українського воротаря діагностовано струс мозку.

Після повернення до розташування команди Волинець дав коротке інтерв’ю клубній пресі.

"Почуваюся вже трохи краще і сподіваюсь незабаром повернутися до ладу.

Учора, поки був у лікарні, передивився той епізод, та разом з лікарем стежили за розвитком подій у матчі. Хлопці молодці, добре грали. Хочу їм подякувати за підтримку, зараз це дуже важливо для мене", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що Волинець долучився до Дніпра-1 тільки під час поточної трансферної кампанії, перейшовши зі складу ковалівського Колосу.

Як зазначили в клубі, найближчими тижнями гравець буде поза ігровим процесом.