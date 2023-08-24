Україна

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку фіналу плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють празька Славія та луганська Зоря.

Празька Славія та луганська Зоря розпочнуть дуель у плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА на полі Еден Арени.

Їндржих Трпишовський, у порівнянні з матчем-відповідюю проти дніпровського Дніпра-1 (1:1), залучив до стартового складу Масопуста та Голеша до трійки в центрі захисту, тоді як Шевчик та Провод зіграють у півзахисті, а ван Бурен повернеться на вістря атаки.

Ненад Лалатович, після нічиєї проти Олександрії (0:0), використав із перших хвилин Батагова в центрі оборони, тоді як Яцик долучиться до центрального трикутника, а Вантух зіграє ліворуч в атаці.

Славія: Коларж — Масопуст, Влчек, Голеш — Доудера, Зафейріс, Шевчик, Провод — Юрасек, Хитіл, Шранц.

Запасні: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тіджані, ван Бурен, Юречка, Боржил, Огунгбаї, Громада, Томич, Тоула.



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик, Дришлюк, Мишньов — Антюх, Герреро, Вантух.

Запасні: Сапутін, Жилкін, Боль, Гулько, Хахльов, Нагнойний, Алефіренко, Волошин, Горбач, Бугай, Чурко, Мічін.



Гра Славія — Зоря почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.