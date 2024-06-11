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Молдова — Україна 0:4
Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54

Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 61), Рябчук — Раце (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46) — Моцпан (Штине, 46), Ніколаєску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) — Степаненко (Бражко, 68), Судаков, Шапаренко (Маліновський, 78) — Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 69).

Попередження: Ярмоленко, Конопля