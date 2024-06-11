Україна

Україна розгромила Молдову в заключному матчі перед Євро-2024

Football.ua разом із національним спонсором збірної, брендом "Львівське", підбивають підсумки товариського матчу між збірними України та Польщі, у якому команда Сергія Реброва спокійно реалізувала перевагу в класі.

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Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Молдова — Україна 0:4

Голи: Яремчук, 2, Циганков, 43, Довбик, 49, Судаков, 54



Молдова: Райлян — Кожокару, Крачун, Бабогло, Посмак (Мудрак, 61), Рябчук — Раце (Богачук, 78), Іоніце (Постолакі, 46) — Моцпан (Штине, 46), Ніколаєску (Клещенко, 60), Дамашкан (Каймаков, 46).



Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко (Зінченко, 30) — Степаненко (Бражко, 68), Судаков, Шапаренко (Маліновський, 78) — Циганков (Ярмоленко, 69), Яремчук (Довбик, 46), Мудрик (Зубков, 69).



Попередження: Ярмоленко, Конопля