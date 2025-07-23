Україна

Слушне рішення, виходячи із сучасних обставин.

"Срібний" призер минулого розіграшу української Прем’єр-ліги Олександрія в другому раунді кваліфікації Ліги конференцій УЄФА зіграє проти сербського Партизана.

Напередодні першої зустрічі в рамках цієї двоматчевої дуелі УЄФА зробила офіційну заяву з приводу можливості відвідування обох матчів фанатами гостьових команд.

"Матчі другого раунду Ліги конференцій УЄФА між Олександрією та Партизаном відбудуться без присутності гостьових уболівальників.

Таке рішення було прийнято організаторами турніру та обома клубами після всебічного аналізу питань безпеки.

Із метою забезпечення порядку та уникнення ризиків, гостьовим уболівальникам не буде дозволено відвідувати ці поєдинки", — повідомляє пресслужба "поліграфів".

Матчі Олександрії та Партизана відбудуться 24 та 31 липня відповідно.