Полісся оголосило про продовження співпраці з півзахисником Богданом Панчишиним.

Сторони підписали нову трудову угоду, яка діятиме до 30 червня 2028 року.

Хавбек залишається важливою частиною проєкту житомирського клубу після успішного сезону, в якому команда здобула бронзові нагороди Української Прем'єр-ліги.

Окрім виступів за основний склад, Панчишин також зробив вагомий внесок у результати другої команди Полісся, допомігши їй досягти поставлених турнірних завдань.

Нагадаємо, Полісся викупило Брагару у Динамо Київ.