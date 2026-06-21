Житомирський клуб зберіг у своєму складі одного з ключових півзахисників на найближчі два сезони.
Панчишин, Полісся
21 червня 2026, 11:18
Полісся оголосило про продовження співпраці з півзахисником Богданом Панчишиним.
Сторони підписали нову трудову угоду, яка діятиме до 30 червня 2028 року.
Хавбек залишається важливою частиною проєкту житомирського клубу після успішного сезону, в якому команда здобула бронзові нагороди Української Прем'єр-ліги.
Окрім виступів за основний склад, Панчишин також зробив вагомий внесок у результати другої команди Полісся, допомігши їй досягти поставлених турнірних завдань.
Нагадаємо, Полісся викупило Брагару у Динамо Київ.