Україна

Голкіпер поділився своїми думками після дебютного матчу у складі "біло-синіх".

Воротар київського Динамо Ілля Ольховий прокоментував свій дебютний матч за "біло-синіх", який відбувся на зборах в Австрії проти празької Славії (1:1).

"Враження, звісно, позитивні. Приємно, що дебютував, але гра показала, що ще є багато помилок, є над чим працювати. Зараз концентруватимуся саме на цьому.

Команда такого рівня для мене поки що незвична в певних моментах, але поступово намагаюся адаптуватися, старатися на тренуваннях і вливатися в робочий ритм.

Наразі багато працюємо над фізичною підготовкою, зокрема над силою ніг, технікою передач і різними футбольними аспектами, які допомагають розвиватися й прогресувати.

У Динамо створені всі умови для розвитку: чудова інфраструктура, висококваліфікований персонал і все необхідне для роботи. Головне – старанно тренуватися, віддаватися повністю", — наводить слова Ольхового прес-служба клубу.

Свій наступний матч Динамо проведе проти словацької Жиліни – гра пройде 24 червня.