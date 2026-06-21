Україна

Артем Козак офіційно став гравцем клубу з Кам'янця-Подільського.

Епіцентр оголосив про підписання контракту з українським півзахисником Артемом Козаком. Про перехід футболіста клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах.

Для Козака це новий етап кар'єри після виступів за низку українських команд. Свого часу хавбек також перебував у системі київського Динамо.

У клубі з Кам'янця-Подільського привітали новачка з переходом та висловили сподівання, що футболіст допоможе команді досягати високих результатів у майбутньому.

Раніше стали відомі всі учасники УПЛ на сезон-2026/27.