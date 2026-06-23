Україна

Рівненський клуб оголосив про перехід Натанаеля Блера.

Центральний нападник Натанаель Блер переходить із Сентрал-Кост Марінерс до Вереса, передає офіційний сайт рівненського клубу.

Контракт із 22-річним австралійцем розраховано до кінця червня 2029 року. Клубну прописку гравець змінює на правах вільного агента.

У січні 2026 року Блер залишив Перт Глорі й безкоштовно поповнив склад Сентрал-Кост Марінерс. За клуб із Госфорда Натанаель провів 13 матчів, в яких відзначився трьома голами та одним асистом.

Раніше центрфорвард також виступав за Вестерн Сідней Вондерерз, Лейхгардт і Нортбридж. На рахунку виконавця п'ять результативних ударів у восьми поєдинках за збірну Австралії U-23.

У Вересі зазначили, що Блер може зіграти не тільки в центрі, але й на будь-якому з флангів атаки. Натанаель став першим літнім новачком "червоно-чорних" і відкрив лік австралійським легіонерам у клубі.

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