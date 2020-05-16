Украина: Первая лига

Главный тренер луцкой команды ратует за то, чтобы Первая лига завершила сезон согласно ранее установленному регламенту.

Украинская Премьер-лига должна возобновиться 30 мая, а вот решение по Первой лиге все еще не принято. Часть клубов сетуют на высокую стоимость обязательного перед каждым матчем тестирования на коронавирус (около миллиона гривен за каждую игру) и считают, что чемпионат сезон нужно закончить. Есть и другое мнение – закончить для клубов, которые не претендуют на выход в УПЛ, а для восьми клубов, которые имеют шанс на повышение в классе, сделать отдельный турнир. Есть и третья точка зрения – чтобы все клубы доиграли сезон, как положено.

Евгений Музыка обратился к главному тренеру Волыни Андрею Тлумаку, чтобы он сообщил для Football.ua официальную позицию "крестоносцев" в этом вопросе.

"Официальная позиция Волыни – полностью доиграть чемпионат таким, каким он должен быть. Со всеми командами у нас есть 11 матчей, вот их нужно доиграть. Но это должно быть безопасно. Если оно будет в таком формате – мы двумя руками, ногами – мы только за это. Мы для того и готовимся, чтобы играть в футбол", — заявил Андрей Тлумак.

"Но если нам будут предлагать что-то такое невероятное, что не подходит никак – то мы будем против, сразу говорю. Какие-то шестерки… Мы провели массу матчей на первом этапе, играли со всеми нашими конкурентами на выезде. У нас остались теперь с ними игры дома. А нам сегодня предлагают где-то играть те матчи на выезде, куда-то ехать. Это не имеет никакого смысла. Если, образно говоря, пять-шесть команд отказываются играть, то это уже не чемпионат".

- Как тогда быть в такой ситуации, если откажется столько команд?

- Тогда поступать так, как поступили Франция, Нидерланды, Бельгия.

- То есть, досрочно завершить сезон?

- А как же иначе, чисто для галочки провести чемпионат? Кому оно нужно?

- Между Францией и Нидерландами есть существенная разница. Первые определили чемпиона и команды, которые вылетают/повышаются в классе, а в Нидерландах решили закончить все без чемпиона и повышения/понижения. Как быть Украине?

- Конечно, за французский. Смотрите, у нас есть регламент. По регламенту, если сыграно более 50% матчей (сейчас 63,3% — прим.), результат засчитывается такой, какой есть. Волынь на чистом втором месте, на чистом. Мы не делим очки, так как делит третье место. Есть Рух на чистом первом месте, мы на чистом втором. Мы же те очки не дорисовали, мы же их заработали. Мы играли, боролись, побеждали в честной борьбе. Мы не говорим, что было что-то нечестно.

На сегодня у нас есть команда – я не буду говорить названия – которая очень сильно возмущается, когда будет прекращен чемпионат. У нее раздевалки вообще не соответствуют нынешним требованиям безопасности. Как поступать в таких случаях? Вы знаете, постановили, что если хотя бы один футболист из команды заразится коронавирусом, то всю команду отстраняют на карантин на две недели – как и ее соперника. Как тогда бороться?

Сегодня у Волыни есть шанс попасть в Премьер-лигу, мы очень сильно этого хотим. Но, образно говоря, мы с какой-то командой будем играть, и там кто-то заболеет – даже не у нас. Но нас снимут, потому что мы с ними играли. Это честно?

- Возможно, поэтому и говорят, чтобы претенденты на Премьер-лигу решали все в матчах между собой?

- Я понимаю, если бы все играли и было более-менее нормально – тогда да, я за то. Но вы посмотрите, какие требования в Германии. Вот сегодня начинается Бундеслига – там все команды сидят на карантине в отелях. Они полностью обеспечены всем, чтобы не было никаких случаев. Вчера, вы слышали, тренер Аугсбурга вышел за зубной пастой – его отстранили на две недели. А смысл наших тестов? Провели тесты, завтра пошли в супермаркет, послезавтра на базар… Смысл тестирования, если можно заболеть сразу после него коронавирусом? А две недели уже все работают, заражают всех остальных.

Волынь только за то, чтобы доиграть сезон и решить все по спортивному критерию, чтобы все команды сыграли. Ну там одна-две [снимутся] – нет вопросов, понятно, что есть финансовые стороны, еще какие-то, но когда пять-шесть – это уже не чемпионат.