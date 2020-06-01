Украина: Первая лига

Клуб из Ивано-Франковска успешно прошел тестирование.

Пробы на COVID-19 футболистов, тренерского штаба и персонала Прикарпатья, а также работников стадиона Рух дали отрицательные результаты, сообщил клуб в официальном Телеграм-канале.

Прикарпатье в полном составе продолжает тренировочный процесс, соблюдая санитарные нормы. С этого дня они занимаются в нескольких группах по 10 человек, которые располагаются на разных частях поля.

Пока неизвестно, будут ли доигрывать сезон в Первой лиге. Поначалу клубы хотели закончить его в неполном объеме, однако после заявлений некоторых претендентов на повышение в классе решение могут изменить.