Клуб из Ивано-Франковска успешно прошел тестирование.
Фото ФК Прикарпатье
01 июня 2020, 19:21
Пробы на COVID-19 футболистов, тренерского штаба и персонала Прикарпатья, а также работников стадиона Рух дали отрицательные результаты, сообщил клуб в официальном Телеграм-канале.
Прикарпатье в полном составе продолжает тренировочный процесс, соблюдая санитарные нормы. С этого дня они занимаются в нескольких группах по 10 человек, которые располагаются на разных частях поля.
Пока неизвестно, будут ли доигрывать сезон в Первой лиге. Поначалу клубы хотели закончить его в неполном объеме, однако после заявлений некоторых претендентов на повышение в классе решение могут изменить.