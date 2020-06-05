Украина: Первая лига

Функционер высказал свое мнение о платных трансляциях.

Президент Руха Григорий Козловский высказал свою точку зрения в вопросе о платных телетрансляциях.

"С одной стороны, футбол должен быть платным. С этим согласен. Но с другой стороны, как в селе люди или в Кропивницком, или на Сумщине, в каких-то таких местах будут платить? Сидит человек в селе, нет ни денег, ни зарплаты. Им не любить футбол?"

"А если взрослые не будут смотреть футбол, а вдруг Месси или Роналду должен в селе родиться, как же ему привить эту любовь к футболу? Не знаю, как это должно быть. Если платная УПЛ, то, наверное, нужно делать хорошие трансляции Первой лиги. Может, поднять уровень этой Первой лиги".



"К примеру, как польский чемпионат получает 52 млн евро? Понимаю, что у них ВВП больше, шестая экономика мира, я это все понимаю. Но не можем мы получать два миллиона евро, а поляки 52", — сказал Козловский YouTube-каналу Бомбардир.

Ранее сообщалось, что клубы Первой лиги, среди которых и Рух, проголосовали за продолжение чемпионата.