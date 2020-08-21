Украина: Первая лига

Жеребьевка состоялась по географическому принципу из-за СOVID-19.

Жеребьевка первого раунда Кубка Украины состоялась сегодня, 21 августа, в киевском Доме футбола, по итогам которой 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и 2 аматорских клуба узнали своих будущих соперников.

Победителя на данной стадии турнира, проведение которой запланировано в период с 26 по 29 августа, определит один матч. Жеребьевка прошла по географическому принципу из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране, о чем сообщает официальный сайт УАФ.

Вашему вниманию все пары соперников в первом раунде Кубка Украины:

Группа А

Кривбасс — Черкащина

Олимпия — Горняк-Спорт

Перемога — Кремень

Группа В

Металл — ВПК-Агро

Виктория — Яруд

Альянс — Металлист-1925

Авангард — Металлург Запорожье

Группа С

Никополь — Кристалл

Энергия — Черноморец

Таврия Симферополь — Реал Фарма

Балканы — Николаев

Группа D

Рубикон — Диназ

Нива Винница — Чернигов

Чайка — Полесье

Днепр Черкассы — Верес

Группа Е

Карпаты Галич — Нива Тернополь

Прикарпатье — Подолье

Буковина — Ужгород

Эпицентр — Карпаты Львов