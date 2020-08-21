Жеребьевка состоялась по географическому принципу из-за СOVID-19.
Фото: сайт УАФ
21 августа 2020, 20:00
Жеребьевка первого раунда Кубка Украины состоялась сегодня, 21 августа, в киевском Доме футбола, по итогам которой 13 команд Первой лиги, 23 команды Второй лиги и 2 аматорских клуба узнали своих будущих соперников.
Победителя на данной стадии турнира, проведение которой запланировано в период с 26 по 29 августа, определит один матч. Жеребьевка прошла по географическому принципу из-за ситуации с пандемией коронавируса в стране, о чем сообщает официальный сайт УАФ.
Вашему вниманию все пары соперников в первом раунде Кубка Украины:
Группа А
Кривбасс — Черкащина
Олимпия — Горняк-Спорт
Перемога — Кремень
Группа В
Металл — ВПК-Агро
Виктория — Яруд
Альянс — Металлист-1925
Авангард — Металлург Запорожье
Группа С
Никополь — Кристалл
Энергия — Черноморец
Таврия Симферополь — Реал Фарма
Балканы — Николаев
Группа D
Рубикон — Диназ
Нива Винница — Чернигов
Чайка — Полесье
Днепр Черкассы — Верес
Группа Е
Карпаты Галич — Нива Тернополь
Прикарпатье — Подолье
Буковина — Ужгород
Эпицентр — Карпаты Львов