Україна: Перша ліга

У клубі з Чернівців розраховують на досвідченого плеймейкера.

Атакувальний півзахисник Віталій Груша оновив свою угоду з Буковиною, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 32-річним українцем розраховано до кінця червня 2027 року. Наступна кампанія з Буковиною буде для гравця другою.

До "жовто-чорних" Груша приєднався в липні 2025 року. Його шість голів і вісім асистів у 30-ти (із 30-ти можливих) матчах Першої ліги допомогли команді Сергія Шищенка впевнено фінішувати на першій сходинці турнірної таблиці, другий Чорноморець обійшовши на 16 очок.

Віталій також відзначився однією гольовою передачею в п'яти поєдинках Кубка України (Буковина дісталася півфіналу).

Нагадаємо, чернівецький клуб нещодавно оголосив про свій перший літній трансфер.