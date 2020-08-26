Украина: Вторая лига

Фанаты возрожденного Кривбасса не особо в восторге от Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил матч предварительного раунда Кубка Украины между Кривбассом и Черкащиной. Начало игры задержалось на 50 минут из-за опоздания Владимира, которому доверили право первого удара в матче.

Матч проходил со зрителями – на игре разрешили находиться максимум 25% болельщиков от вместимости стадиона. Этим воспользовались некоторые фанаты, разместив обращенный к Президенту Украины баннер с текстом: "Зеленский три-два-раз, позорит наш Кривбасс".

Полотно было продемонстрировано на третьей минуте, но уже к двенадцатой его не было видно. Матч закончился победой Кривбасса со счетом 4:2.