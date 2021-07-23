Украина: Первая лига

Житомирский клуб усилил защитную линию Игорем Чайковским и Владиславом Шаповалом.

Житомирское Полесье, которое выступает в Перовой Лиге, усилилось опытными футболистами перед стартом нового сезона.

По информации пресс-службы, "зелено-желтые" подписали контракты с двумя защитниками: Владиславом Шаповалом и Игорем Чайковским.

О длительности и финансовых составляющих контрактов ничего не сообщается.

Игорь Чайковский — воспитанник Буковины из Чернигова. На профессиональном уровне футболист поиграл за Шахтер, Зарю, Ильичевец, Анжи и Ингулец. В прошлом сезоне за клуб из Петрово защитник сыграл 4 матча в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Владислав Шаповал является воспитанником черниговской Юности. На профессиональном уровне защитник выступал за Волынь, Днепр-1 и Агробизнес.

Ранее сообщалось, что Олимпик официально подтвердил свое участие в Первой лиге Украины. Однако, матч первого тура с Кривбассом находится под угрозой срыва.