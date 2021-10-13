Украина: Первая лига

Футболист отказался от предложений из Германии.

Вингер харьковского Металлиста Кадим Харрис рассказал, что получал также предложения от немецких клубов, но выбрал Украину.

"Какие варианты я имел перед переходом в Металлист? Несколько команд из Германии – Шальке, Гамбург, Нюрнберг. Я изучал варианты, взвешивал все "за" и "против", и Металлист оказался лучшим.

Да, люди скажут, что я мог выбрать Германию, там лучшая жизнь и тому подобное. Но я с этим не согласен. Мы сами пишем свою историю, поэтому я здесь.