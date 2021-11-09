Украина: Первая лига

ПФЛ обнародовала цифры посещаемости второго по силе дивизиона Украины.

В 17-м туре Первой Лиги Украины на матчах присутствовало в общей сложности 4753 болельщика.

Больше всего зрителей посетило матч тернопольской Нивы и Кривбасса — 1200 человек. Самым менее посещаемым стал поединок между Кремнем и Краматорском — всего 200 фанатов посетили эту игру.

Встреча Альянса и Оболони прошла без болельщиков в связи с карантинными ограничениями.

Таким образом, средняя посещаемость 17-го тура составила 679 человек.

Агробизнес — ВПК Агро — 300

Нива Тернополь — Кривбасс — 1200

Кремень — Краматорск — 200

Прикарпатье — Олимпик — 1053

Горняк-Спорт — Полесье — 600

Ужгород — Металлист — 300

Подольше — Волынь — 1100

Альянс — Оболонь — 0.

18 тур Первой Лиги Украины стартует в пятницу, 12 ноября матчем Краматорск — Агробизнес в 13:15 по киевскому времени.