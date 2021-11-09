ПФЛ обнародовала цифры посещаемости второго по силе дивизиона Украины.
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09 ноября 2021, 13:22
В 17-м туре Первой Лиги Украины на матчах присутствовало в общей сложности 4753 болельщика.
Больше всего зрителей посетило матч тернопольской Нивы и Кривбасса — 1200 человек. Самым менее посещаемым стал поединок между Кремнем и Краматорском — всего 200 фанатов посетили эту игру.
Встреча Альянса и Оболони прошла без болельщиков в связи с карантинными ограничениями.
Таким образом, средняя посещаемость 17-го тура составила 679 человек.
Агробизнес — ВПК Агро — 300
Нива Тернополь — Кривбасс — 1200
Кремень — Краматорск — 200
Прикарпатье — Олимпик — 1053
Горняк-Спорт — Полесье — 600
Ужгород — Металлист — 300
Подольше — Волынь — 1100
Альянс — Оболонь — 0.
18 тур Первой Лиги Украины стартует в пятницу, 12 ноября матчем Краматорск — Агробизнес в 13:15 по киевскому времени.