Футболисты займутся поиском новых клубов.
ФК Полесье
30 ноября 2021, 17:18
Житомирское Полесье, представляющее Первую лигу, объявило об уходе семи футболистов.
Как сообщает пресс-служба, клуб покинули Анатолий Тимофеев, Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, Александр Глагола, Богдан Оринчак та Юрий Коломоец.
Первую половину сезона Первой лиги Полесье завершило на девятой строчке. При этом, у команды Юрия Калитвинцева две игры в запасе, которые команда пропустила из-за вспышки коронавируса.
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