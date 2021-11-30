Украина: Первая лига

Футболисты займутся поиском новых клубов.

Житомирское Полесье, представляющее Первую лигу, объявило об уходе семи футболистов.

Как сообщает пресс-служба, клуб покинули Анатолий Тимофеев, Сергей Швец, Артем Терехов, Бадри Акубардия, Александр Глагола, Богдан Оринчак та Юрий Коломоец.

Первую половину сезона Первой лиги Полесье завершило на девятой строчке. При этом, у команды Юрия Калитвинцева две игры в запасе, которые команда пропустила из-за вспышки коронавируса.

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